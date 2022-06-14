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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Ирландия – силовая команда»
Лига наций
14 июня 2022, 15:21 |
151
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Ирландия – силовая команда»

Голкипер сборной Украины – о матче Лиги наций

14 июня 2022, 15:21 |
151
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Ирландия – силовая команда»
УАФ. Дмитрий Ризнык

Вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Ирландии (14 июня):

«Самочувствие после тренировки хорошее. Силы еще есть, настраиваемся на крайнюю игру, потом будем отдыхать. Себя лично настраиваю очень серьезно.

У нас была длительная подготовка к сопернику. Ирландия — силовая команда, ее стилю характерно много борьбы. Будет очень тяжело и нам, и ирландцам, потому что мы тоже будем навязывать свою игру. В Польше мы находимся при родных людях. Будем выкладываться на все сто.

Мы не учитываем счет предыдущих матчей — нужно выходить и играть в футбол. Но важно получить результат».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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