Дмитрий РИЗНЫК: «Ирландия – силовая команда»

Вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Ирландии (14 июня):

«Самочувствие после тренировки хорошее. Силы еще есть, настраиваемся на крайнюю игру, потом будем отдыхать. Себя лично настраиваю очень серьезно.

У нас была длительная подготовка к сопернику. Ирландия — силовая команда, ее стилю характерно много борьбы. Будет очень тяжело и нам, и ирландцам, потому что мы тоже будем навязывать свою игру. В Польше мы находимся при родных людях. Будем выкладываться на все сто.

Мы не учитываем счет предыдущих матчей — нужно выходить и играть в футбол. Но важно получить результат».