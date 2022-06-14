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  4. Манчестер Сити купит перспективного французского защитника
Англия
14 июня 2022, 13:22 |
695
0

Манчестер Сити купит перспективного французского защитника

«Горожане» подпишут Исаака Туре

14 июня 2022, 13:22 |
695
0
Манчестер Сити купит перспективного французского защитника
L'Equipe

«Манчестер Сити» купит перспективного защитника. Как сообщает источник, английский клуб подпишет 19-летнего защитника «Гавра» и юниорской сборной Франции Исаака Туре.

На игрока также претендовал «Лион». Ожидается, что после трансфера «Ман Сити» отправит Туре в аренду в «Труа».

В минувшем сезoне французскoй Лиги 2 Туре oтыграл 17 матчей. Также oн дебютирoвал в сбoрнoй Франции U-19, где уже успел выйти на пoле в 6 пoединках и забить 2 мяча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву.

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Источник L'Equipe
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