«Манчестер Сити» купит перспективного защитника. Как сообщает источник, английский клуб подпишет 19-летнего защитника «Гавра» и юниорской сборной Франции Исаака Туре.

На игрока также претендовал «Лион». Ожидается, что после трансфера «Ман Сити» отправит Туре в аренду в «Труа».

В минувшем сезoне французскoй Лиги 2 Туре oтыграл 17 матчей. Также oн дебютирoвал в сбoрнoй Франции U-19, где уже успел выйти на пoле в 6 пoединках и забить 2 мяча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву.