Англия14 июня 2022, 05:13 |
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Ман Сити готов продать Бернарду Силву
Цена вопроса 80 миллионов евро
14 июня 2022, 05:13 |
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«Манчестер Сити» этим летом может продать Бернарду Силву.
Как сообщает Football Espana, «горожане» отпустят португальского хавбека, если получат предложение в размере 80 млн евро.
Главным претендентом на Силву является «Барселона». В услугах португальца лично заинтересован наставник каталонцев Хави.
В сезоне-2021/22 Силва провел 35 матчей, забив 8 мячей и отдав 4 ассиста.
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