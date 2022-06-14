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  4. Ман Сити готов продать Бернарду Силву
Англия
14 июня 2022, 05:13 |
33
0

Ман Сити готов продать Бернарду Силву

Цена вопроса 80 миллионов евро

14 июня 2022, 05:13 |
33
0
Ман Сити готов продать Бернарду Силву
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» этим летом может продать Бернарду Силву.

Как сообщает Football Espana, «горожане» отпустят португальского хавбека, если получат предложение в размере 80 млн евро.

Главным претендентом на Силву является «Барселона». В услугах португальца лично заинтересован наставник каталонцев Хави.

В сезоне-2021/22 Силва провел 35 матчей, забив 8 мячей и отдав 4 ассиста. 

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Источник Football Espana
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