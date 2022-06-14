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  4. ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Ирландией
Лига наций
14 июня 2022, 12:28 |
895
0

ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Ирландией

Матч состоится 14 июня в 21:45

14 июня 2022, 12:28 |
895
0
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Ирландией
УАФ

Сборная Украины 14 июня сыграет с Ирландией в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА. Украинская команда выйдет на поле в синей форме, футболисты Ирландии сыграют в оранжевой.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на поединок против Ирландии в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.

  • Все самые яркие моменты матча Ирландия – Украина доступны в режиме Live в нашем Telegram

Матч Украина – Ирландия начнется в 21:45 по Киеву.

УАФ

 

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Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
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Источник Украинская ассоциация футбола
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