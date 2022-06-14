Лига наций14 июня 2022, 12:28 |
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ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Ирландией
Матч состоится 14 июня в 21:45
14 июня 2022, 12:28 |
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Сборная Украины 14 июня сыграет с Ирландией в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА. Украинская команда выйдет на поле в синей форме, футболисты Ирландии сыграют в оранжевой.
Ранее стала известна заявка сборной Украины на поединок против Ирландии в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.
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Матч Украина – Ирландия начнется в 21:45 по Киеву.
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