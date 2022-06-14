Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией

Сборная Украины 14 августа в Лодзи проведет матч 4-го тура Лиги наций 2022/23 против команды Ирландии. Главный тренер команды Александр Петраков назвал заявку на матч.

Заявка сборной Украины:

1. Андрей Лунин, 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Данило Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Даниил Сикан, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 13. Илья Забарный, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Сирота, 19. Эдуард Соболь, 20. Александр Зубков, 21. 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Роман Яремчук и Александр Пихаленок.

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Матч Украина – Ирландия начнется в 21:45 по Киеву.