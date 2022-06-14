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  4. Барселона отклонила предложение Ман Юнайтед по Де Йонгу
Испания
14 июня 2022, 12:14 |
276
0

Барселона отклонила предложение Ман Юнайтед по Де Йонгу

Каталонцев не устроила сумма

14 июня 2022, 12:14 |
276
0
Барселона отклонила предложение Ман Юнайтед по Де Йонгу
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

«Манчестер Юнайтед» пытается усилить состав центральным хавбеком «Барселоны» Френки де Йонгом.

Английский клуб предложил за 25-летнего нидерландца 60 миллинов евро. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы отклонили это предложение.

«Барселона» хочет получить за Де Йонга 85 миллионов.

Отметим, что в услугах Френки лично заинтересован новый главный тренер МЮ Эрик тен Хаг.

В минувшем сезоне на счету нидерландца 3 гола и 3 ассиста в 32 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Хави готов отпустить Френки де Йонга.

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Барселона Манчестер Юнайтед Френки Де Йонг
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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