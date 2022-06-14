Барселона отклонила предложение Ман Юнайтед по Де Йонгу
Каталонцев не устроила сумма
«Манчестер Юнайтед» пытается усилить состав центральным хавбеком «Барселоны» Френки де Йонгом.
Английский клуб предложил за 25-летнего нидерландца 60 миллинов евро. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы отклонили это предложение.
«Барселона» хочет получить за Де Йонга 85 миллионов.
Отметим, что в услугах Френки лично заинтересован новый главный тренер МЮ Эрик тен Хаг.
В минувшем сезоне на счету нидерландца 3 гола и 3 ассиста в 32 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Хави готов отпустить Френки де Йонга.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижан не устраивает работа Маурисио Почеттино
Легенда украинского футбола запустил важную инициативу