Барселона отклонила предложение Ман Юнайтед по Де Йонгу

«Манчестер Юнайтед» пытается усилить состав центральным хавбеком «Барселоны» Френки де Йонгом.

Английский клуб предложил за 25-летнего нидерландца 60 миллинов евро. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы отклонили это предложение.

«Барселона» хочет получить за Де Йонга 85 миллионов.

Отметим, что в услугах Френки лично заинтересован новый главный тренер МЮ Эрик тен Хаг.

В минувшем сезоне на счету нидерландца 3 гола и 3 ассиста в 32 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Хави готов отпустить Френки де Йонга.