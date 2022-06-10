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  4. Барселона готова продать Де Йонга в Ман Юнайтед
Испания
10 июня 2022, 07:03 |
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0

Барселона готова продать Де Йонга в Ман Юнайтед

Каталонцев устраивает предложение МЮ

10 июня 2022, 07:03 |
345
0
Барселона готова продать Де Йонга в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» готова отпустить полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб предлагает за 25-летнего хавбека 60 миллионов евро и еще 20 миллионов бонусами.

Как сообщает Marca, руководство сине-гранатовых считает это предложение слишком выгодным, чтобы отказываться от него.

Более того, боссы «Барсы» убеждены, что ни по одному другому игроку команды, за исключением тех, кого клуб не собирается продавать, предложений лучше не будет.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» нацелился на Маттейса Де Лигта.

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Барселона Манчестер Юнайтед трансферы Френки Де Йонг
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Источник Marca
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