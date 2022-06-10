Барселона готова продать Де Йонга в Ман Юнайтед

«Барселона» готова отпустить полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб предлагает за 25-летнего хавбека 60 миллионов евро и еще 20 миллионов бонусами.

Как сообщает Marca, руководство сине-гранатовых считает это предложение слишком выгодным, чтобы отказываться от него.

Более того, боссы «Барсы» убеждены, что ни по одному другому игроку команды, за исключением тех, кого клуб не собирается продавать, предложений лучше не будет.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» нацелился на Маттейса Де Лигта.