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Италия
14 июня 2022, 10:18 |
502
0

Интер отпугивает большая цена Лукаку

Бельгийский форвард может остаться в «Челси»

14 июня 2022, 10:18 |
502
0
Интер отпугивает большая цена Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» этим летом стремится усилить атакующую линию.

Приоритетной целью миланского клуба был форвард «Челси» Ромелу Лукаку. Впрочем, как сообщает итальянская пресса, «нерадзурри» теряют интерес к 29-летнему бельгийцу.

В «Интере» озабочены возможной трансферной стоимостью игрока, опасаясь, что не смогут осилить переход финансово. Переход Лукаку может обойтись в 80 млн евро.

Отметим, что сам Лукаку намерен покинуть «Челси». Ранее сообщалось, что новый владелец лондонцев готов отпустить нападающего.

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Источник Footmercato
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