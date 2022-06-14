Интер отпугивает большая цена Лукаку
Бельгийский форвард может остаться в «Челси»
«Интер» этим летом стремится усилить атакующую линию.
Приоритетной целью миланского клуба был форвард «Челси» Ромелу Лукаку. Впрочем, как сообщает итальянская пресса, «нерадзурри» теряют интерес к 29-летнему бельгийцу.
В «Интере» озабочены возможной трансферной стоимостью игрока, опасаясь, что не смогут осилить переход финансово. Переход Лукаку может обойтись в 80 млн евро.
Отметим, что сам Лукаку намерен покинуть «Челси». Ранее сообщалось, что новый владелец лондонцев готов отпустить нападающего.
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