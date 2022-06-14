Роберто МАНЧИНИ: «В футболе иногда приходится проигрывать»
Наставник сборной Италии – о предстоящем матче с Германией
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча Лиги наций против команды Германии.
«К сожалению, в футболе иногда приходится проигрывать, и никто не бывает доволен. Но сейчас дела у сборной идут намного лучше. Предстоящий матч будет непростым, но мы получили положительные сигналы от молодых футболистов, которые никогда прежде не играли вместе.
Впереди – дорога в гору. Всегда есть над чем работать, потому что мы хотим стать такой же сильной командой, как та, что выиграла чемпионат Европы. Сейчас уровень не тот, предстоит много работы», - сказал Манчини.
Матч Германия – Италия состоится во вторник, 14 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
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