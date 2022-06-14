Ханси ФЛИК: «Ощущаем огромное давление из-за Мундиаля»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча Лиги наций против команды Италии.

«Мы ощущаем огромное давление из-за ЧМ в Катаре, но я уверен, что мы станем лучше. Мы должны были вынести урок из матча с Венгрией, продолжаем подготовку.

У сборной Италии хорошая команда. Матч будет непростым, но я хочу, чтобы мои игроки выложились на 100% и отправились в отпуск с победой. Мы должны совершить качественный скачок. Может быть, даже два или три», - сказал Флик.

Матч Германия – Италия состоится во вторник, 14 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.