Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба

Ветеран «Барселоны» Жерар Пике вскоре может покинуть клуб. На игрока не рассчитывает главный тренер каталонцев Хави.

Как сообщает испанская пресса, несколько недель назад тренер провел встречу с футболистом. Хави уведомил Пике, что не видит его в стартовом составе команды.

Из-за частых травм, высокой зарплаты и других факторов Хави считает Пике обузой для клуба.

Сам Пике все равно намерен остаться в каталонской команде и бороться за место в стартовом составе.

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В сезоне 2021/22 35-летний Пике сыграл 27 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, забил 1 мяч. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.