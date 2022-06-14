Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба
Испания
14 июня 2022, 06:00 |
815
0

Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба

Тренер не собирается выпускать опытного защитника в старте

14 июня 2022, 06:00 |
815
0
Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Ветеран «Барселоны» Жерар Пике вскоре может покинуть клуб. На игрока не рассчитывает главный тренер каталонцев Хави.

Как сообщает испанская пресса, несколько недель назад тренер провел встречу с футболистом. Хави уведомил Пике, что не видит его в стартовом составе команды.

Из-за частых травм, высокой зарплаты и других факторов Хави считает Пике обузой для клуба.

Сам Пике все равно намерен остаться в каталонской команде и бороться за место в стартовом составе.

В сезоне 2021/22 35-летний Пике сыграл 27 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, забил 1 мяч. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

 

По теме:
Ман Сити готов продать Бернарду Силву
Журналист: «Зинченко – не первая и не вторая опция Барселоны»
Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Левандовски
Жерар Пике Барселона Хави
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник El Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Болельщик скандировал «россия» на матче молодежной сборной Украины
Футбол | 13 июня 2022, 12:30 1
ВИДЕО. Болельщик скандировал «россия» на матче молодежной сборной Украины
ВИДЕО. Болельщик скандировал «россия» на матче молодежной сборной Украины

Ну и дурак

Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
Футбол | 13 июня 2022, 09:39 15
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова

Украинец может продолжить карьеру в топовом английском клубе

Natus Vincere остаются на третьем месте в мировом рейтинге CS:GO
Киберспорт | 14.06.2022, 03:59
Natus Vincere остаются на третьем месте в мировом рейтинге CS:GO
Natus Vincere остаются на третьем месте в мировом рейтинге CS:GO
ВИДЕО. Австралия победила Перу в серии пенальти и пробилась на ЧМ-2022
Футбол | 14.06.2022, 04:35
ВИДЕО. Австралия победила Перу в серии пенальти и пробилась на ЧМ-2022
ВИДЕО. Австралия победила Перу в серии пенальти и пробилась на ЧМ-2022
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Футбол | 13.06.2022, 17:55
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа сборной, прощание с Пятовым, интерес к Зинченко, запрос по Забарному
Победа сборной, прощание с Пятовым, интерес к Зинченко, запрос по Забарному
12.06.2022, 04:52
Другие виды
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
12.06.2022, 06:10 4
Футбол
Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению
Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению
12.06.2022, 19:52 9
Футбол
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
12.06.2022, 22:41 1
Футбол
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
12.06.2022, 00:10 8
Бокс
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
12.06.2022, 22:05 1
Футбол
Хертогенбос. Нидерландец из 3-й сотни обыграл в финале вторую ракетку мира
Хертогенбос. Нидерландец из 3-й сотни обыграл в финале вторую ракетку мира
12.06.2022, 16:43 3
Теннис
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
12.06.2022, 07:25
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем