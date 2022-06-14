ДАЛИЧ о победе над Францией: «Наконец-то мы получили то, что заслужили»

Сборная Франции уступила Хорватии в матче четвертого тура Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 0:1.

Главный тренер хорватов Златко Далич высказался о победе.

«Наконец-то мы получили то, что заслужили. Мы провели хороший матч. Поздравляю игроков. такой результат подвластен лишь тем, у кого есть характер, сплочённость и качество на поле. Лига наций дала нам много, но самой большой проблемой стала плотность расписания — мы провели четыре игры за 10 дней, переезжали с места на место. Теперь все в наших руках.

У нас отличная команда. Если молодые игроки продолжат работать в том же духе, у нас все будет хорошо. Я рад, что игроки показали характер, неподчинение, спортивную злость, гордость, борьбу. Мы в хорошем положении — у нас семь очков после четырёх игр. До ЧМ-2022 в Катаре еще шесть месяцев, подготовка идет по плану», - сказал Далич.