Испания14 июня 2022, 03:11 |
82
0
Криштиану РОНАЛДУ о Марсело: «Брат, которого мне подарил футбол»
Португалец пожелал своему бывшему одноклубнику успехов
14 июня 2022, 03:11 |
82
0
Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к Марсело, который 15-ти лет покинул мадридский «Реал».
«Больше чем партнер – брат, которого футбол мне подарил. И на поле, и за его пределами это одна из величайших звезд, с которой я имел удовольствие делить раздевалку.
Успехов тебе в новом приключении, Марсело!» – написал Криштиану.
Читайте такжеОпределился главный претендент на подписание Марсело
Роналду и Марсело вместе выступали в Мадриде с 2009 по 2018 год.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июня 2022, 09:47 5
Лидера сборной Украины сватают в английские и турецкие клубы
Футбол | 13 июня 2022, 20:30 0
Маркиньос покинул «Сан-Паулу»
Футбол | 13.06.2022, 20:49
Бокс | 13.06.2022, 10:51
Футбол | 13.06.2022, 06:57
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2022, 15:40 1
12.06.2022, 10:43 4
Другие виды
12.06.2022, 16:43 3
12.06.2022, 02:48 6
12.06.2022, 11:40 14
12.06.2022, 19:52 9
13.06.2022, 00:12 2