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  4. Криштиану РОНАЛДУ о Марсело: «Брат, которого мне подарил футбол»
Испания
14 июня 2022, 03:11 |
82
0

Криштиану РОНАЛДУ о Марсело: «Брат, которого мне подарил футбол»

Португалец пожелал своему бывшему одноклубнику успехов

14 июня 2022, 03:11 |
82
0
Криштиану РОНАЛДУ о Марсело: «Брат, которого мне подарил футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к Марсело, который 15-ти лет покинул мадридский «Реал».

«Больше чем партнер – брат, которого футбол мне подарил. И на поле, и за его пределами это одна из величайших звезд, с которой я имел удовольствие делить раздевалку.

Успехов тебе в новом приключении, Марсело!» – написал Криштиану.

Роналду и Марсело вместе выступали в Мадриде с 2009 по 2018 год.

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Источник Sport.ua
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