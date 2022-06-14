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  4. Лука МОДРИЧ: «Такая плотность матчей – это бесчеловечно»
Лига наций
14 июня 2022, 02:24 |
165
0

Лука МОДРИЧ: «Такая плотность матчей – это бесчеловечно»

Лидер сборной Хорватии раскритиковал расписание турнира

14 июня 2022, 02:24 |
165
0
Лука МОДРИЧ: «Такая плотность матчей – это бесчеловечно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции уступила Хорватии в матче четвертого тура Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 0:1.

Полузащитник хорватов Лука Модрич, который отметился голом, прокомментировал победу своей команды.

«Мы рады не только победе, но и завершению этой части Лиги наций. Мы заслужили победу в матче с Францией. Мы часто были близки к успеху, но нам никогда не удавалось обыграть французов. Теперь мы добились успеха на их стадионе.

Мы добились важных результатов в Лиге наций. Каждая игра важна для сборной, даже товарищеская. Но меня беспокоит плотность расписания игр. Это бесчеловечно и ненормально. Мы провели четыре игры за 10 дней и в каждой должны были выкладываться на 100%. Думаю, на деле мы отдали на поле ещё больше», - сказал Модрич.

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Источник Footmercato
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