Франция впервые в истории уступила Хорватии

Сборная Франции уступила Хорватии в матче четвертого тура Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 0:1.

Французская команда впервые в истории уступила Хорватии.

До этого «Ле Блё» 6 раз обыгрывали хорватов, еще три матча завершились вничью.

После четырех туров Франция занимает последнее место в группе А1. В активе подопечных Дешама 2 очка, они рискуют вылететь в дивизион В. На первом месте Дания (9 очков), Хорватия на втором (7 очков), третья - Австрия (4 очка).