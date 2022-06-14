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  4. Франция впервые в истории уступила Хорватии
Лига наций
14 июня 2022, 01:00 |
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0

Франция впервые в истории уступила Хорватии

Французы прервали серию из 9-ти матчей

14 июня 2022, 01:00 |
130
0
Франция впервые в истории уступила Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции уступила Хорватии в матче четвертого тура Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 0:1.

Французская команда впервые в истории уступила Хорватии.

До этого «Ле Блё» 6 раз обыгрывали хорватов, еще три матча завершились вничью.

После четырех туров Франция занимает последнее место в группе А1. В активе подопечных Дешама 2 очка, они рискуют вылететь в дивизион В. На первом месте Дания (9 очков), Хорватия на втором (7 очков), третья - Австрия (4 очка).

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