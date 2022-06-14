Франция впервые в истории уступила Хорватии
Французы прервали серию из 9-ти матчей
Сборная Франции уступила Хорватии в матче четвертого тура Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 0:1.
Французская команда впервые в истории уступила Хорватии.
До этого «Ле Блё» 6 раз обыгрывали хорватов, еще три матча завершились вничью.
После четырех туров Франция занимает последнее место в группе А1. В активе подопечных Дешама 2 очка, они рискуют вылететь в дивизион В. На первом месте Дания (9 очков), Хорватия на втором (7 очков), третья - Австрия (4 очка).
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