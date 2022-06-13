Журналист: «Зинченко – не первая и не вторая опция Барселоны»

Испанский журналист Санти Овалье прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к Александру Зинченко:

«Зинченко – не первая, ни даже вторая опция «Барсы» на позицию левого защитника. Клуб надеется подписать Маркоса Алонсо и в переговорах появился ощутимый прогресс. Соглашение на завершающей стадии. Однако если «Челси» все же «даст заднюю», следующей целью станет Хави Галан из «Сельты».