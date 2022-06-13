Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: «Зинченко – не первая и не вторая опция Барселоны»
Испания
13 июня 2022, 23:09 |
520
0

Журналист: «Зинченко – не первая и не вторая опция Барселоны»

Украинский хавбек попал в сферу интересов «Барселоны»

13 июня 2022, 23:09 |
520
0
Журналист: «Зинченко – не первая и не вторая опция Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Испанский журналист Санти Овалье прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к Александру Зинченко:

«Зинченко – не первая, ни даже вторая опция «Барсы» на позицию левого защитника. Клуб надеется подписать Маркоса Алонсо и в переговорах появился ощутимый прогресс. Соглашение на завершающей стадии. Однако если «Челси» все же «даст заднюю», следующей целью станет Хави Галан из «Сельты».

По теме:
Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Левандовски
Барселона интересуется защитником Тоттенхэма
Эрлинг ХОЛАНД: «В Манчестер Сити хочу забивать голы и выигрывать трофеи»
Александр Зинченко Барселона Манчестер Сити Маркос Алонсо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 24
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Джошуа: «Проиграть Усику - не катастрофа. Он сейчас номер один»
Бокс | 13 июня 2022, 14:27 4
Промоутер Джошуа: «Проиграть Усику - не катастрофа. Он сейчас номер один»
Промоутер Джошуа: «Проиграть Усику - не катастрофа. Он сейчас номер один»

Хирн считает, что Усик занимает первое место рейтинга

Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
Футбол | 13 июня 2022, 09:39 14
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова

Украинец может продолжить карьеру в топовом английском клубе

Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе
Футбол | 13.06.2022, 09:47
Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе
Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
Футбол | 12.06.2022, 22:41
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал контракт с клубом MLS
Футбол | 13.06.2022, 19:42
ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал контракт с клубом MLS
ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал контракт с клубом MLS
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
12.06.2022, 06:10 4
Футбол
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
12.06.2022, 07:25
Хоккей
Рой Джонс невнятно ответил Владимиру Кличко
Рой Джонс невнятно ответил Владимиру Кличко
13.06.2022, 10:51 4
Бокс
Победа сборной, прощание с Пятовым, интерес к Зинченко, запрос по Забарному
Победа сборной, прощание с Пятовым, интерес к Зинченко, запрос по Забарному
12.06.2022, 04:52
Другие виды
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
13.06.2022, 06:57 1
Футбол
Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари
Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари
12.06.2022, 15:40 1
Авто/мото
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
11.06.2022, 18:50 5
Футбол
Зинченко попал в сферу интересов Барселоны
Зинченко попал в сферу интересов Барселоны
11.06.2022, 21:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем