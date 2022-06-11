Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщают испанские СМИ.

«Барселона» сейчас ищет усиление на позицию левого защитника. Приоритетным вариантом является Маркос Алонсо из «Челси».

Одной из альтернатив Алонсо является Зинченко. Его кандидатуру «Барселоне» посоветовал экс-игрок «Манчестер Сити» Ферран Торрес. Еще один вариант – Тайрик Митчелл из «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» готов предложить Зинченко новый контракт.