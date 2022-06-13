Тренер Ирландии: «Украина добилась блестящих результатов»

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал завтрашний матч Лиги наций против Украины (14 июня):

«Из-за травмы паха завтра может не сыграть наш нападающий Майкл Обафеми. Впрочем, надеюсь, его качественно заменит Чедози Огбене, если сумеет решить свои проблемы, связанные с повреждением.

Наша задача состоит в том, чтобы компенсировать потери. Уверен, кто бы ни заменил травмированных, он не ослабит нашу команду.

Нас ждет большой вызов. Украина добилась блестящих результатов и уже показала всем свое качество».