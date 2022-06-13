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  4. Тренер Ирландии: «Украина добилась блестящих результатов»
Лига наций
13 июня 2022, 22:33 |
912
0

Тренер Ирландии: «Украина добилась блестящих результатов»

Стивен Кенни – о матче против Украины

13 июня 2022, 22:33 |
912
0
Тренер Ирландии: «Украина добилась блестящих результатов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Кенни

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал завтрашний матч Лиги наций против Украины (14 июня):

«Из-за травмы паха завтра может не сыграть наш нападающий Майкл Обафеми. Впрочем, надеюсь, его качественно заменит Чедози Огбене, если сумеет решить свои проблемы, связанные с повреждением.

Наша задача состоит в том, чтобы компенсировать потери. Уверен, кто бы ни заменил травмированных, он не ослабит нашу команду.

Нас ждет большой вызов. Украина добилась блестящих результатов и уже показала всем свое качество».

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Стивен Кенни сборная Ирландии по футболу сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Ирландия
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Источник Украинская ассоциация футбола
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