Тренер Ирландии: «Украина добилась блестящих результатов»
Стивен Кенни – о матче против Украины
Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал завтрашний матч Лиги наций против Украины (14 июня):
«Из-за травмы паха завтра может не сыграть наш нападающий Майкл Обафеми. Впрочем, надеюсь, его качественно заменит Чедози Огбене, если сумеет решить свои проблемы, связанные с повреждением.
Наша задача состоит в том, чтобы компенсировать потери. Уверен, кто бы ни заменил травмированных, он не ослабит нашу команду.
Нас ждет большой вызов. Украина добилась блестящих результатов и уже показала всем свое качество».
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