Лига наций13 июня 2022, 22:16 |
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Вратарь сборной Ирландии: «Мы будем лучше готовы к Украине»
Куивин Келлехер – о матче против Украины
13 июня 2022, 22:16 |
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Голкипер сборной Ирландии Куивин Келлехер поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины (14 июня):
«Мы следили за играми Украины и видели, как они играют. Сейчас мы будем лучше к ним готовы. Они были очень хороши на выезде и точно хорошо сыграют дома.
Если мы выиграем еще один матч - возглавим группу, поэтому во вторник — важная игра для нас. Надеюсь мы сможем победить».
Первый матч между командами 8 июня завершился победой Украины 1:0.
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