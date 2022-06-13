Вратарь сборной Ирландии: «Мы будем лучше готовы к Украине»

Голкипер сборной Ирландии Куивин Келлехер поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины (14 июня):

«Мы следили за играми Украины и видели, как они играют. Сейчас мы будем лучше к ним готовы. Они были очень хороши на выезде и точно хорошо сыграют дома.

Если мы выиграем еще один матч - возглавим группу, поэтому во вторник — важная игра для нас. Надеюсь мы сможем победить».

Первый матч между командами 8 июня завершился победой Украины 1:0.