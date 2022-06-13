Андре СИЛВА: «В начале игры мы допустили ошибку, которая дорого нам стоила»
Форвард сборной Португалии – о поражении от Швейцарии
Нападающий сборной Португалии Андре Силва прокомментировал поражение от Швейцарии (0:1) в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций.
«Мы допустили ошибку в начале игры, которая дорого нам стоила. Мы сделали все возможное, создали несколько отличных моментов, прижали Швейцарию к ее воротам, но не смогли забить. Впрочем, впереди еще несколько матчем и все по-прежнему в наших руках.
Мы готовы ко всему, такие неудачи заставляют нас учиться и расти. Нужно извлекать пользу даже из поражений, мы должны двигаться вперед», - сказал Силва.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидера сборной Украины сватают в английские и турецкие клубы
Леся проиграла Симоне на турнире в Бирмингеме