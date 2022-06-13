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  4. Андре СИЛВА: «В начале игры мы допустили ошибку, которая дорого нам стоила»
Лига наций
13 июня 2022, 21:56 | Обновлено 13 июня 2022, 22:20
572
0

Андре СИЛВА: «В начале игры мы допустили ошибку, которая дорого нам стоила»

Форвард сборной Португалии – о поражении от Швейцарии

13 июня 2022, 21:56 | Обновлено 13 июня 2022, 22:20
572
0
Андре СИЛВА: «В начале игры мы допустили ошибку, которая дорого нам стоила»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Силва

Нападающий сборной Португалии Андре Силва прокомментировал поражение от Швейцарии (0:1) в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций.

«Мы допустили ошибку в начале игры, которая дорого нам стоила. Мы сделали все возможное, создали несколько отличных моментов, прижали Швейцарию к ее воротам, но не смогли забить. Впрочем, впереди еще несколько матчем и все по-прежнему в наших руках.

Мы готовы ко всему, такие неудачи заставляют нас учиться и расти. Нужно извлекать пользу даже из поражений, мы должны двигаться вперед», - сказал Силва.

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Источник УЕФА
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