Испания13 июня 2022, 21:47 |
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У Луиса Суареса есть как минимум пять предложений из Европы
Форвард «Атлетико» станет свободным агентом
13 июня 2022, 21:47 |
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Форвард «Атлетико» Мадрид Луис Суарес сейчас активно ищет себе новый клуб. Его контракт с «Матрасниками» истекает в конце июня.
Сам форвард хочет продолжить карьеру в Европе. У него на руках как минимум пять предложений от европейских клубов.
Об интересе со стороны «Астон Виллы», «Фиорентины» и «Аталанты» уже сообщалось ранее. Также на Суареса претендуют его бывший клуб, «Аякс», и «Галатасарай», куда его зовет партнер по сборной Уругвая Нестор Фернандо Муслера.
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