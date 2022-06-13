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  4. У Луиса Суареса есть как минимум пять предложений из Европы
Испания
13 июня 2022, 21:47 |
902
0

У Луиса Суареса есть как минимум пять предложений из Европы

Форвард «Атлетико» станет свободным агентом

13 июня 2022, 21:47 |
902
0
У Луиса Суареса есть как минимум пять предложений из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Атлетико» Мадрид Луис Суарес сейчас активно ищет себе новый клуб. Его контракт с «Матрасниками» истекает в конце июня.

Сам форвард хочет продолжить карьеру в Европе. У него на руках как минимум пять предложений от европейских клубов.

Об интересе со стороны «Астон Виллы», «Фиорентины» и «Аталанты» уже сообщалось ранее. Также на Суареса претендуют его бывший клуб, «Аякс», и «Галатасарай», куда его зовет партнер по сборной Уругвая Нестор Фернандо Муслера.

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Луис Суарес Атлетико Мадрид Галатасарай Аякс Аталанта Фиорентина Астон Вилла
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Источник Mundo Deportivo
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