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  4. Аталанта может подписать Луиса Суареса
Италия
11 июня 2022, 15:49 | Обновлено 11 июня 2022, 16:02
247
0

Аталанта может подписать Луиса Суареса

Форвард «Атлетико» может продолжить карьеру в Италии

11 июня 2022, 15:49 | Обновлено 11 июня 2022, 16:02
247
0
Аталанта может подписать Луиса Суареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

«Аталанта» во время летнего трансферного окна может подписать форварда «Атлетико» Мадрид Луиса Суареса. Об этом сообщают испанские СМИ.

В конце июня Суарес станет свободным агентом. Несмотря на ряд предложений из-за океана, 35-летний уругваец хочет продолжить карьеру в Европе.

В нынешнем сезоне на счету Суареса 13 голов и 3 ассиста в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Фиорентины».

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Луис Суарес Атлетико Мадрид Аталанта
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Источник Marca
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