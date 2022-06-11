Италия11 июня 2022, 15:49 | Обновлено 11 июня 2022, 16:02
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Аталанта может подписать Луиса Суареса
Форвард «Атлетико» может продолжить карьеру в Италии
11 июня 2022, 15:49 | Обновлено 11 июня 2022, 16:02
247
0
«Аталанта» во время летнего трансферного окна может подписать форварда «Атлетико» Мадрид Луиса Суареса. Об этом сообщают испанские СМИ.
В конце июня Суарес станет свободным агентом. Несмотря на ряд предложений из-за океана, 35-летний уругваец хочет продолжить карьеру в Европе.
В нынешнем сезоне на счету Суареса 13 голов и 3 ассиста в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Фиорентины».
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