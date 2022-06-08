Испания08 июня 2022, 20:54 |
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Фиорентина интересуется Луисом Суаресом
Уругвайский форвард может перебраться в Серию А
08 июня 2022, 20:54 |
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«Фиорентина» проявляет интерес к форварду «Атлетико» Мадрид Луису Суаресу. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Контракт Суареса с «Атлетико» истекает в конце июня и не будет продлен. Несмотря на ряд предложений из МЛС, сам 35-летний уругваец хочет продолжить выступления в Европе.
В нынешнем сезоне на счету Суареса 13 голов и 3 ассиста в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.
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