Фиорентина интересуется Луисом Суаресом

«Фиорентина» проявляет интерес к форварду «Атлетико» Мадрид Луису Суаресу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Суареса с «Атлетико» истекает в конце июня и не будет продлен. Несмотря на ряд предложений из МЛС, сам 35-летний уругваец хочет продолжить выступления в Европе.

В нынешнем сезоне на счету Суареса 13 голов и 3 ассиста в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.