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  4. Фиорентина интересуется Луисом Суаресом
Испания
08 июня 2022, 20:54 |
122
0

Фиорентина интересуется Луисом Суаресом

Уругвайский форвард может перебраться в Серию А

08 июня 2022, 20:54 |
122
0
Фиорентина интересуется Луисом Суаресом
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

«Фиорентина» проявляет интерес к форварду «Атлетико» Мадрид Луису Суаресу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Суареса с «Атлетико» истекает в конце июня и не будет продлен. Несмотря на ряд предложений из МЛС, сам 35-летний уругваец хочет продолжить выступления в Европе.

В нынешнем сезоне на счету Суареса 13 голов и 3 ассиста в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

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Луис Суарес Атлетико Мадрид Фиорентина
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Источник Tuttosport
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