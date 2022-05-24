Суарес хочет продолжить карьеру в Европе

Контракт Луиса Суареса с «Атлетико» Мадрид истекает в конце сезона и не будет продлен. 35-летний форвард признался, что хочет продолжить карьеру в Европе:

«Поверьте мне, я еще не решил, где буду играть в следующем сезоне. Я получил много предложений. Ко мне обращались клубы из Аргентины, Бразилии и Мексики, но я хочу снова играть на высшем уровне. Я сосредоточен на европейском футболе».

Ранее уже сообщалось о том, что Суаресом интересуется ряд европейских клубов. Теперь к их числу присоединилась «Астон Вилла», которую возглавляет экс-партнер Суареса по «Ливерпулю» Стивен Джеррард.