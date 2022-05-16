Не только МЛС. Европейские топ-клубы интересуются Суаресом

Луис Суарес покинет «Атлетико» Мадрид в конце сезона в статусе свободного агента. В СМИ уже появлялась информация о том, что 35-летним уругвайцем интересуются клубы МЛС.

Однако теперь стало известно, что у Суареса есть варианты продолжить карьеру в Европе. Интерес к нему проявляют «Интер», Севилья» и «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне на счету Суареса 13 голов и 3 ассиста в 44 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.