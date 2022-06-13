Гранит ДЖАКА: «Это важные 3 очка для нас»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над Португалией (1:0) в матче группового этапа Лиги наций.

«После трех поражений мы понимали, что нам нужно показать другой результат. Первые два матча в гостях у Чехии и Португалии совсем не удались. С испанцами мы сыграли уже лучше. Первый тайм был неплохим, а второй — еще лучше.

У меня было хорошее предчувствие перед игрой, потому что я знал, что мы можем обыграть такую команду, как Португалия — более грозного соперника, ведь у нас есть для этого качество. Я счастлив за нашу команду, за людей, которые всегда поддерживают нас. Это важные 3 очка для нас», - сказал Джака.