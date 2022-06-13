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  4. Гранит ДЖАКА: «Это важные 3 очка для нас»
Лига наций
13 июня 2022, 20:49 | Обновлено 13 июня 2022, 21:00
264
0

Гранит ДЖАКА: «Это важные 3 очка для нас»

Капитан сборной Швейцарии – о победе над Португалией

13 июня 2022, 20:49 | Обновлено 13 июня 2022, 21:00
264
0
Гранит ДЖАКА: «Это важные 3 очка для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над Португалией (1:0) в матче группового этапа Лиги наций.

«После трех поражений мы понимали, что нам нужно показать другой результат. Первые два матча в гостях у Чехии и Португалии совсем не удались. С испанцами мы сыграли уже лучше. Первый тайм был неплохим, а второй — еще лучше.

У меня было хорошее предчувствие перед игрой, потому что я знал, что мы можем обыграть такую команду, как Португалия — более грозного соперника, ведь у нас есть для этого качество. Я счастлив за нашу команду, за людей, которые всегда поддерживают нас. Это важные 3 очка для нас», - сказал Джака.

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Гранит Джака Лига наций сборная Швейцарии по футболу сборная Португалии по футболу
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Источник УЕФА
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