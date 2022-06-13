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  4. Дюмфрис готов перейти в Манчестер Юнайтед ради работы с Тен Хагом
Англия
13 июня 2022, 19:57 | Обновлено 13 июня 2022, 20:03
156
0

Дюмфрис готов перейти в Манчестер Юнайтед ради работы с Тен Хагом

Нидерландский футболист может продолжить карьеру в АПЛ

13 июня 2022, 19:57 | Обновлено 13 июня 2022, 20:03
156
0
Дюмфрис готов перейти в Манчестер Юнайтед ради работы с Тен Хагом
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Защитник итальянского «Интера» Дензел Дюмфрис готов перейти в английский «Манчестер Юнайтед» ради работы с главным тренером «красных дьяволов» Эриком Тен Хагом.

«Нерадзурри» могут расстаться с нидерландским игроком обороны не менее, чем за 30 миллионов евро. Интересен ли этот трансфер «Манчестер Юнайтед», в статье не сообщается.

В прошедшем сезоне Дензел Дюмфрис провел за «Интер» 45 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. На его счету 34 игр и 5 мячей за сборную Нидерландов.

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Дензел Дюмфрис Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг трансферы
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Источник Daily Mail
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