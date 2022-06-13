Англия13 июня 2022, 19:57 | Обновлено 13 июня 2022, 20:03
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Дюмфрис готов перейти в Манчестер Юнайтед ради работы с Тен Хагом
Нидерландский футболист может продолжить карьеру в АПЛ
13 июня 2022, 19:57 | Обновлено 13 июня 2022, 20:03
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Защитник итальянского «Интера» Дензел Дюмфрис готов перейти в английский «Манчестер Юнайтед» ради работы с главным тренером «красных дьяволов» Эриком Тен Хагом.
«Нерадзурри» могут расстаться с нидерландским игроком обороны не менее, чем за 30 миллионов евро. Интересен ли этот трансфер «Манчестер Юнайтед», в статье не сообщается.
В прошедшем сезоне Дензел Дюмфрис провел за «Интер» 45 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. На его счету 34 игр и 5 мячей за сборную Нидерландов.
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