Олег АВДЫШ: «Петраков должен остаться»

Самый молодой футбольный агент Европы Олег Авдыш поделился мнением о том, кто должен возглавлять сборную Украины.

«Александр Петраков добился многих успехов с молодежной сборной Украины. Добился исторического триумфа и выиграл чемпионат мира с командой U-20.

Команда отлично играет, мы разобрались с Шотландией, побеждаем в матчах Лиги наций, были лучше Уэльса. Лично мое мнение, что Петраков должен остаться», - сказал Авдыш.

Напомним, единственное при Петракове поражение сборная Украины потерпела от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.