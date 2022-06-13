Олег АВДЫШ: «Петраков должен остаться»
Футбольный агент – о главном тренере сборной Украины
Самый молодой футбольный агент Европы Олег Авдыш поделился мнением о том, кто должен возглавлять сборную Украины.
«Александр Петраков добился многих успехов с молодежной сборной Украины. Добился исторического триумфа и выиграл чемпионат мира с командой U-20.
Команда отлично играет, мы разобрались с Шотландией, побеждаем в матчах Лиги наций, были лучше Уэльса. Лично мое мнение, что Петраков должен остаться», - сказал Авдыш.
Напомним, единственное при Петракове поражение сборная Украины потерпела от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.
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