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  4. Олег АВДЫШ: «Петраков должен остаться»
Лига наций
13 июня 2022, 18:58 |
445
0

Олег АВДЫШ: «Петраков должен остаться»

Футбольный агент – о главном тренере сборной Украины

13 июня 2022, 18:58 |
445
0
Олег АВДЫШ: «Петраков должен остаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Самый молодой футбольный агент Европы Олег Авдыш поделился мнением о том, кто должен возглавлять сборную Украины.

«Александр Петраков добился многих успехов с молодежной сборной Украины. Добился исторического триумфа и выиграл чемпионат мира с командой U-20.

Команда отлично играет, мы разобрались с Шотландией, побеждаем в матчах Лиги наций, были лучше Уэльса. Лично мое мнение, что Петраков должен остаться», - сказал Авдыш.

Напомним, единственное при Петракове поражение сборная Украины потерпела от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

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Олег Авдыш Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Эпоха футбола
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