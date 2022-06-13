Во вторник, 14 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Украины и Ирландии.

Поединок состоится в польском Лодзе на стадионе ЛКС. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканалах «Футбол 1» и «Индиго TV».

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Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Ирландия.