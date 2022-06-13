Лига наций13 июня 2022, 17:11 | Обновлено 13 июня 2022, 18:14
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Ирландия
Поединок состоится во вторник, 14 июня
13 июня 2022, 17:11 | Обновлено 13 июня 2022, 18:14
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Во вторник, 14 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Украины и Ирландии.
Поединок состоится в польском Лодзе на стадионе ЛКС. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Украина – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканалах «Футбол 1» и «Индиго TV».
- Все самые яркие моменты матча Украина – Ирландия доступны в режиме Live в нашем Telegram
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Ирландия.
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