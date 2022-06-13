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Лига наций
13 июня 2022, 17:11 | Обновлено 13 июня 2022, 18:14
762
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Ирландия

Поединок состоится во вторник, 14 июня

13 июня 2022, 17:11 | Обновлено 13 июня 2022, 18:14
762
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Ирландия
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Украины и Ирландии.

Поединок состоится в польском Лодзе на стадионе ЛКС. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканалах «Футбол 1» и «Индиго TV».

  • Все самые яркие моменты матча Украина – Ирландия доступны в режиме Live в нашем Telegram

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Ирландия.

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где смотреть Украина - Ирландия
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Источник Sport.ua
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