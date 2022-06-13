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  4. ФОТО. Stop war. Фанаты сборной Украины поместили путина в презерватив
Лига наций
13 июня 2022, 13:05 |
779
0

ФОТО. Stop war. Фанаты сборной Украины поместили путина в презерватив

Безопасность превыше всего

13 июня 2022, 13:05 |
779
0
ФОТО. Stop war. Фанаты сборной Украины поместили путина в презерватив
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время матча Лиги наций с Арменией болельщики сборной Украины растянули большой баннер с надписью «Stop war» (остановите войну). 

Возле надписи был изображен безопасный путин, которого поместили в презерватив.

Отметим, что номинально домашняя для украинцев встреча состоялась в польской Лодзи. 

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