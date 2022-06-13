Лига наций13 июня 2022, 13:05 |
779
0
ФОТО. Stop war. Фанаты сборной Украины поместили путина в презерватив
Безопасность превыше всего
13 июня 2022, 13:05 |
779
0
Во время матча Лиги наций с Арменией болельщики сборной Украины растянули большой баннер с надписью «Stop war» (остановите войну).
Возле надписи был изображен безопасный путин, которого поместили в презерватив.
Отметим, что номинально домашняя для украинцев встреча состоялась в польской Лодзи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июня 2022, 07:49 0
Главная звезда португальского клуба продолжит карьеру в Англии
Футбол | 13 июня 2022, 00:12 1
В Ирландии на тренировке у голкипера поехала нога и хрустнуло колено
Футбол | 13.06.2022, 09:19
Футбол | 12.06.2022, 22:05
Футбол | 12.06.2022, 14:06
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.06.2022, 15:36 3
11.06.2022, 11:44 9
11.06.2022, 22:11
11.06.2022, 23:59 2
11.06.2022, 21:20
11.06.2022, 09:58 4
12.06.2022, 20:15 1
12.06.2022, 07:25