ФОТО. Stop war. Фанаты сборной Украины поместили путина в презерватив

Во время матча Лиги наций с Арменией болельщики сборной Украины растянули большой баннер с надписью «Stop war» (остановите войну).

Возле надписи был изображен безопасный путин, которого поместили в презерватив.

Отметим, что номинально домашняя для украинцев встреча состоялась в польской Лодзи.