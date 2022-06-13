Тони НАДАЛЬ: «Рафа выиграл финал Уимблдона-2008 с онемевшей стопой»

Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля, рассказал, что его племянник и раньше играл на турнирах Grand Slam под обезболивающими и анестезией.

Отметим, что недавний финал Ролан Гаррос Рафа играл на уколах с онемевшей стопой из-за болей в ноге.

«Он также играл с онемевшей ногой на других турнирах Grand Slam. На Уимблдоне-2008 он играл в финале против Федерера с «заснувшей» стопой», – заявил Тони Надаль.