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  4. Игорь ХАРАТИН: «Кричали с папой, что на Ярмоленко был пенальти»
Чемпионат мира
13 июня 2022, 11:59 | Обновлено 13 июня 2022, 12:01
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Игорь ХАРАТИН: «Кричали с папой, что на Ярмоленко был пенальти»

Украинский футболист смотрел футбол по телевизору

13 июня 2022, 11:59 | Обновлено 13 июня 2022, 12:01
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Игорь ХАРАТИН: «Кричали с папой, что на Ярмоленко был пенальти»
Павел Кубанов. Игорь Харатин (справа)

Украинский легионер варшавской «Легии» Игорь Харатин поделился мыслями о выступлении сборной Украины.  

— Какие эмоции у вас вызвал матч сборной Украины против Уэльса?
— Очень переживал за команду. Конечно, хотелось пробиться бы на чемпионат мира, но это футбол. Видно, что сборная отдала все силы, тренерский штаб посвятили себя полностью этим матчам. Она старалась, было сложно играть на 3-4 день против Уэльса. Тем более что много футболистов без игровой практики. Видно, что команда отдалась, и были моменты, но не забили. Это спорт, футбол. Бывает и такое. Сложный момент для всех, но нужно идти дальше.

— Если вернуться к матчу с Уэльсом, то пенальти на Ярмоленко был?
— Был! Как по мне, был. Мы тут с папой кричали. Мы были уверены, что это пенальти. Кричали, чтобы судья посмотрел ВАР, чтобы был контакт с четвертым судьей, а это 100% пенальти.

Только мы увидели, что он слушает ассистента — все, 100% были уверены, что это пенальти. Но когда главный арбитр не поставил одиннадцатиметровый, очень удивились. Конечно, это один из переломных моментов в игре. Потому, что сразу сравнять счет было бы очень хорошо для нашей команды в психологическом плане. Это один такой ключевой момент, который повлиял на исход матча.

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.

— Петраков не выполнил задачу, не вывел сборную на чемпионат мира. Стоит ли его заменить на Реброва?
— Это не у меня нужно спрашивать. Я вижу, как тренерский штаб полностью отдается результату и команде. Я вижу, как сейчас команда играет, на очень хорошем уровне, считаю. Заменить или нет — не мне решать, но в любом случае видна работа тренера. 

— У Реброва получилось бы на посту главного тренера сборной Украины достичь успеха?
— Уверен, что да. Конечно, получилось бы.

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Источник FanDay
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