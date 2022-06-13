Матич согласовал контракт с Ромой

Сербский полузащитник Неманья Матич продолжит карьеру в «Роме».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 33-летний футболист согласовал контракт с римским клубом. В Италии Матич будет получать 3,6 млн евро в год. О сроках контракт не сообщают.

Сегодня, 13 июня, Матич прилетит в Рим, пройдет медобследование и о переходе объявят официально.

Серб достанется «Роме» бесплатно. Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает 31 июня 2022 года.

В этом сезоне на счету Матича 4 ассиста в 34 матчах за МЮ.