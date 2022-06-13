Матич согласовал контракт с Ромой
13 июня футболист пройдет медобследование и подпишет все бумаги
Сербский полузащитник Неманья Матич продолжит карьеру в «Роме».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 33-летний футболист согласовал контракт с римским клубом. В Италии Матич будет получать 3,6 млн евро в год. О сроках контракт не сообщают.
Сегодня, 13 июня, Матич прилетит в Рим, пройдет медобследование и о переходе объявят официально.
Серб достанется «Роме» бесплатно. Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает 31 июня 2022 года.
В этом сезоне на счету Матича 4 ассиста в 34 матчах за МЮ.
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