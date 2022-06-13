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Италия
13 июня 2022, 09:19 |
94
1

Матич согласовал контракт с Ромой

13 июня футболист пройдет медобследование и подпишет все бумаги

13 июня 2022, 09:19 |
94
1
Матич согласовал контракт с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine

Сербский полузащитник Неманья Матич продолжит карьеру в «Роме».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 33-летний футболист согласовал контракт с римским клубом. В Италии Матич будет получать 3,6 млн евро в год. О сроках контракт не сообщают.

Сегодня, 13 июня, Матич прилетит в Рим, пройдет медобследование и о переходе объявят официально.

Серб достанется «Роме» бесплатно. Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает 31 июня 2022 года.

В этом сезоне на счету Матича 4 ассиста в 34 матчах за МЮ.

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Источник твиттер Николо Скиры
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Vlad Rasevski
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