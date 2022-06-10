Англия10 июня 2022, 04:40 | Обновлено 10 июня 2022, 05:11
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Матич вскоре пройдет медосмотр в Роме
Хавбек «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в итальянский клуб
10 июня 2022, 04:40 | Обновлено 10 июня 2022, 05:11
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич становится все ближе к переходу в римскую «Рому».
В воскресенье или в понедельник 33-летний серб должен прилететь в Рим для прохождения медосмотра. Вскоре после этого он подпишет с римлянами контракт на правах свободного агента. Контракт Матича с манкунианцами истекает в конце нынешнего месяца.
Полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2017 года. В минувшем сезоне Матич провел 32 матча и отметился 4 голевыми передачами.
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