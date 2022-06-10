Матич вскоре пройдет медосмотр в Роме

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич становится все ближе к переходу в римскую «Рому».

В воскресенье или в понедельник 33-летний серб должен прилететь в Рим для прохождения медосмотра. Вскоре после этого он подпишет с римлянами контракт на правах свободного агента. Контракт Матича с манкунианцами истекает в конце нынешнего месяца.

Полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2017 года. В минувшем сезоне Матич провел 32 матча и отметился 4 голевыми передачами.