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  4. Матич вскоре пройдет медосмотр в Роме
Англия
10 июня 2022, 04:40 | Обновлено 10 июня 2022, 05:11
118
0

Матич вскоре пройдет медосмотр в Роме

Хавбек «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в итальянский клуб

10 июня 2022, 04:40 | Обновлено 10 июня 2022, 05:11
118
0
Матич вскоре пройдет медосмотр в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Неманья Матич

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич становится все ближе к переходу в римскую «Рому».

В воскресенье или в понедельник 33-летний серб должен прилететь в Рим для прохождения медосмотра. Вскоре после этого он подпишет с римлянами контракт на правах свободного агента. Контракт Матича с манкунианцами истекает в конце нынешнего месяца.

Полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2017 года. В минувшем сезоне Матич провел 32 матча и отметился 4 голевыми передачами.

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Неманья Матич Манчестер Юнайтед Рома Рим трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник Sky Sport Italia
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