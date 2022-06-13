Фернанду САНТУШ: «Мы несправедливо проиграли Швейцарии»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Швейцарии (0:1) в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций.

«Мы знали, что швейцарцы будут сильно прессинговать. Игроки, которые вышли на поле, были заточены именно на это. У нас все было под контролем. Гол, пропущенный в первые 60 секунд, в конечном итоге меняет игру, и команде потребовалось время, чтобы найти себя. У Швейцарии был только один шанс.

Во втором тайме команда сделала все, что от нее требовалось. Мы создали не знаю даже сколько моментов. Немного не хватило эффективности. Это было беспокойство из-за желания забить. У нас было много хороших моментов во втором тайме, и я думаю, что этот результат несправедлив», - сказал Сантуш.