Тренер сборной Чехии: «Мы сыграли храбро против Испании»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал поражение от Испании (0:2) в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций.

«Мы сыграли лучше, чем в Праге. Играли выше, смелее, но не смогли воспользоваться ни одним из своих моментов. После второго гола было очень тяжело.

Мы хорошо прессинговали и имели моменты, но в то же время рисковали. Время шло, усталость сыграла свою роль.

Мы знаем силу сборной Испании. Увидев полные трибуны, поняли, что они будут давить на нас еще сильнее. Меня удивила активность моих ребят. Мы сыграли храбро. Жаль, что не смогли реализовать свои моменты», - сказал Шилгавы.