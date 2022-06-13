Лига наций13 июня 2022, 04:04 | Обновлено 13 июня 2022, 04:28
37
0
Луис ЭНРИКЕ: «Чехия показала, насколько хороша во всех аспектах»
Наставник сборной Испании – об очередной победе в Лиге наций
13 июня 2022, 04:04 | Обновлено 13 июня 2022, 04:28
37
0
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Чехией (2:0) в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций.
«Я очень доволен – как может быть иначе? Наши соперники показали, насколько они хороши во всех аспектах. Но мы были лучше, хотя кое-чего не хватало.
Мы лидируем после 4 туров, с таким сложным календарем в конце сезона. Команда в целом хорошо провела 4 игры и ни в одной из них не уступила нашим соперникам», - сказал Энрике.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июня 2022, 19:52 7
Игра не имела никакого турнирного значения
Футбол | 13 июня 2022, 01:10 0
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
Футбол | 12.06.2022, 10:43
Футбол | 12.06.2022, 11:40
Футбол | 13.06.2022, 02:58
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2022, 00:10 8
11.06.2022, 21:20
11.06.2022, 23:59 2
MMA
11.06.2022, 14:46 8
11.06.2022, 17:58 24
11.06.2022, 01:41 13
11.06.2022, 18:50 5