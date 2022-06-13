Луис ЭНРИКЕ: «Чехия показала, насколько хороша во всех аспектах»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Чехией (2:0) в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций.

«Я очень доволен – как может быть иначе? Наши соперники показали, насколько они хороши во всех аспектах. Но мы были лучше, хотя кое-чего не хватало.

Мы лидируем после 4 туров, с таким сложным календарем в конце сезона. Команда в целом хорошо провела 4 игры и ни в одной из них не уступила нашим соперникам», - сказал Энрике.