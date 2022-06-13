Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Чехия показала, насколько хороша во всех аспектах»
Лига наций
13 июня 2022, 04:04 | Обновлено 13 июня 2022, 04:28
37
0

Луис ЭНРИКЕ: «Чехия показала, насколько хороша во всех аспектах»

Наставник сборной Испании – об очередной победе в Лиге наций

13 июня 2022, 04:04 | Обновлено 13 июня 2022, 04:28
37
0
Луис ЭНРИКЕ: «Чехия показала, насколько хороша во всех аспектах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Чехией (2:0) в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций.

«Я очень доволен – как может быть иначе? Наши соперники показали, насколько они хороши во всех аспектах. Но мы были лучше, хотя кое-чего не хватало.

Мы лидируем после 4 туров, с таким сложным календарем в конце сезона. Команда в целом хорошо провела 4 игры и ни в одной из них не уступила нашим соперникам», - сказал Энрике.

По теме:
Фернанду САНТУШ: «Мы несправедливо проиграли Швейцарии»
Тренер сборной Чехии: «Мы сыграли храбро против Испании»
Тренер Днепра-1: «На быстрых атаках Украине стало играть намного проще»
Луис Энрике Лига наций сборная Испании по футболу сборная Чехии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению
Футбол | 12 июня 2022, 19:52 7
Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению
Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению

Игра не имела никакого турнирного значения

Швейцария – Португалия – 1:0. Видео гола Сеферовича и обзор матча
Футбол | 13 июня 2022, 01:10 0
Швейцария – Португалия – 1:0. Видео гола Сеферовича и обзор матча
Швейцария – Португалия – 1:0. Видео гола Сеферовича и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Футбол | 12.06.2022, 10:43
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Футбол | 12.06.2022, 11:40
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
9:9. Легенды футбола и блогеры устроили голевую перестрелку в Минае
Футбол | 13.06.2022, 02:58
9:9. Легенды футбола и блогеры устроили голевую перестрелку в Минае
9:9. Легенды футбола и блогеры устроили голевую перестрелку в Минае
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
12.06.2022, 00:10 8
Бокс
Промоутер: «Фьюри не вернется, если Усик победит. Он не хочет этого боя»
Промоутер: «Фьюри не вернется, если Усик победит. Он не хочет этого боя»
11.06.2022, 21:20
Бокс
Турнирные таблицы Лиги наций. Итоги 3-го тура: Украина лидирует в группе
Турнирные таблицы Лиги наций. Итоги 3-го тура: Украина лидирует в группе
11.06.2022, 23:59 2
Футбол
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
12.06.2022, 08:20
MMA
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
11.06.2022, 14:46 8
Футбол
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
11.06.2022, 17:58 24
Футбол
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
11.06.2022, 01:41 13
Другие виды
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
11.06.2022, 18:50 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем