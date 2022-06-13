Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жена Пятова: «Надеюсь, это не окончательное прощание Андрея со сборной»
Лига наций
13 июня 2022, 03:30 | Обновлено 13 июня 2022, 05:06
197
0

Жена Пятова: «Надеюсь, это не окончательное прощание Андрея со сборной»

Юлия Пятова – о завершении карьеры супруга в национальной команде

13 июня 2022, 03:30 | Обновлено 13 июня 2022, 05:06
197
0
Жена Пятова: «Надеюсь, это не окончательное прощание Андрея со сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Жена голкипера сборной Украины Андрея Пятова Юлия высказала свое отношение касательно решения мужа завершить международную карьеру

«Андрей советовался со мной по поводу этого шага. Я дала ему право этого выбора. Я всегда хотела, чтобы он больше времени проводил с семьей, а последние два дня у меня на душе тоска.

Сборная Украины – это часть всей нашей семьи. Надеюсь, что это не окончательное прощание. Возможно, каким-то образом он еще будет присутствовать в жизни сборной», - сказала Юлия.

По теме:
Тренер Днепра-1: «На быстрых атаках Украине стало играть намного проще»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Украина на голову сильнее всех сборных в группе Лиги наций»
ВИДЕО. Очень трогательно. Как жена и дети встречали Пятова
Андрей Пятов сборная Украины по футболу Юлия Пятова
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Футбол | 12 июня 2022, 10:43 4
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»

Форвард сборной Украины – о победе над Арменией

Испания – Чехия – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13 июня 2022, 00:51 0
Испания – Чехия – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Испания – Чехия – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

Элано: сложности в Шахтере, шик Ман Сити, проблемы в бразильской трясине
Футбол | 12.06.2022, 21:13
Элано: сложности в Шахтере, шик Ман Сити, проблемы в бразильской трясине
Элано: сложности в Шахтере, шик Ман Сити, проблемы в бразильской трясине
Пятов признался, почему досрочно покинул сборную Украины
Футбол | 13.06.2022, 00:12
Пятов признался, почему досрочно покинул сборную Украины
Пятов признался, почему досрочно покинул сборную Украины
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
MMA | 12.06.2022, 08:20
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
11.06.2022, 07:00
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
11.06.2022, 15:25 1
Другие виды
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
12.06.2022, 04:34
Другие виды
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
11.06.2022, 22:11
Футбол
Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари
Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари
12.06.2022, 15:40 1
Авто/мото
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
11.06.2022, 15:36 3
Война
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
12.06.2022, 11:40 14
Футбол
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
11.06.2022, 18:50 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем