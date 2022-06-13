Жена Пятова: «Надеюсь, это не окончательное прощание Андрея со сборной»

Жена голкипера сборной Украины Андрея Пятова Юлия высказала свое отношение касательно решения мужа завершить международную карьеру.

«Андрей советовался со мной по поводу этого шага. Я дала ему право этого выбора. Я всегда хотела, чтобы он больше времени проводил с семьей, а последние два дня у меня на душе тоска.

Сборная Украины – это часть всей нашей семьи. Надеюсь, что это не окончательное прощание. Возможно, каким-то образом он еще будет присутствовать в жизни сборной», - сказала Юлия.