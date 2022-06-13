Жена Пятова: «Надеюсь, это не окончательное прощание Андрея со сборной»
Юлия Пятова – о завершении карьеры супруга в национальной команде
Жена голкипера сборной Украины Андрея Пятова Юлия высказала свое отношение касательно решения мужа завершить международную карьеру.
«Андрей советовался со мной по поводу этого шага. Я дала ему право этого выбора. Я всегда хотела, чтобы он больше времени проводил с семьей, а последние два дня у меня на душе тоска.
Сборная Украины – это часть всей нашей семьи. Надеюсь, что это не окончательное прощание. Возможно, каким-то образом он еще будет присутствовать в жизни сборной», - сказала Юлия.
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