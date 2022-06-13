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Лига наций
13 июня 2022, 02:20 | Обновлено 13 июня 2022, 02:57
17
0

Тренер Днепра-1: «На быстрых атаках Украине стало играть намного проще»

Юрий Беньо – о победе команды Александра Петракова над Арменией

13 июня 2022, 02:20 | Обновлено 13 июня 2022, 02:57
17
0
Тренер Днепра-1: «На быстрых атаках Украине стало играть намного проще»
Getty Images/Global Images Ukraine

Ассистент главного тренера «Днепра-1» Юрий Беньо высказал свое мнение о том, за счет чего сборной Украины удалось победить Армению (3:0) в матче Лиги наций. 

«В таких матчах, как с Арменией, важно забить первым. Игра начинает раскрываться. Психологически тебе это придает уверенности, а соперника заставляет прикладывать большие усилия. Армении пришлось начинать выше прессинговать, стало открываться пространство. Мы ими успешно пользовались. На быстрых атаках Украине стало играть намного проще», - сказал Беньо.

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Юрий Беньо Днепр-1 сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу Лига наций Украина - Армения
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Источник Футбол 1/2/3
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