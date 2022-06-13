Тренер Днепра-1: «На быстрых атаках Украине стало играть намного проще»

Ассистент главного тренера «Днепра-1» Юрий Беньо высказал свое мнение о том, за счет чего сборной Украины удалось победить Армению (3:0) в матче Лиги наций.

«В таких матчах, как с Арменией, важно забить первым. Игра начинает раскрываться. Психологически тебе это придает уверенности, а соперника заставляет прикладывать большие усилия. Армении пришлось начинать выше прессинговать, стало открываться пространство. Мы ими успешно пользовались. На быстрых атаках Украине стало играть намного проще», - сказал Беньо.