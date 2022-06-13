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  4. Олег ЛУЖНЫЙ: «Украина на голову сильнее всех сборных в группе Лиги наций»
Лига наций
13 июня 2022, 01:50 | Обновлено 13 июня 2022, 02:12
172
0

Олег ЛУЖНЫЙ: «Украина на голову сильнее всех сборных в группе Лиги наций»

Нашей главной команде нужно возвращаться в лигу А

13 июня 2022, 01:50 | Обновлено 13 июня 2022, 02:12
172
0
Олег ЛУЖНЫЙ: «Украина на голову сильнее всех сборных в группе Лиги наций»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-капитан сборной Украины Олег Лужный поделился впечатлениями от матча нашей главной команды против Армении (3:0) в рамках Лиги наций.

«Я видел, как наша сборная играла с шотландцами, Ирландией, с армянами. Мы на голову сильнее всех этих сборных. Не вижу проблем, чтобы занять первое место. И по игре мы лучше всего смотримся. Такие команды стают в защиту, и ее тяжело пройти. Все подобные игры идут до забиого гола. Забиваешь – и они потом раскрываются, не знают, что делать, и уже легче играть. Становится спокойнее, у каждого игрока есть уверенность, потому что груз уже снят. Какая разница, победим ли мы 1:0 или 3:0?

В наше время армяне были веселее, чем то, что мы увидели. Эти вообще очень слабо выглядели, но было очень трудно с ними играть. Армяне – это домашняя команда, они очень неприятными были. Тогда это была гораздо лучшая команда, чем сейчас.

В том, что мы выиграем войну и победим врага, никто не сомневается. Думаю, всему есть свое время. Придет время, все станет на место, и наш футбол должен прогрессировать, потому что у нас футбольная страна, люди любят футбол, много талантов. И после этой войны мы пойдем на высокий уровень», - сказал Лужный.

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Источник Футбол 1/2/3
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