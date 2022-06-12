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  4. Трансфер Маркоса Антонио из Шахтера в Лацио задерживается
Украина. Премьер лига
12 июня 2022, 21:46 |
372
0

Трансфер Маркоса Антонио из Шахтера в Лацио задерживается

Бразилец прибудет в столицу Италии не ранее 20 июня

12 июня 2022, 21:46 |
372
0
Трансфер Маркоса Антонио из Шахтера в Лацио задерживается
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

Центральный полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио вскоре должен перебраться в итальянский «Лацио».

Изначально планировалось, что хавбек прилетит в Рим уже на следующей неделе, а после прохождения медицинских тестов подпишет контракт, но сейчас стало понятно, что эти сроки сдвигаются.

В настоящий момент планируется, что Маркос Антонио прибудет в Италию не ранее 20 июня, после чего и должен быть финализирован его трансфер в «Лацио».

Ранее в «Шахтере» подтвердили, что продают Маркоса Антонио в «Лацио» за 8 миллионов евро, хотя рассчитывали выручить за бразильца 40 миллионов.

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Источник Tuttomercatoweb
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