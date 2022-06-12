WTA12 июня 2022, 16:23 | Обновлено 12 июня 2022, 16:26
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Калинина узнала имя первой соперницы на травяном турнире в Берлине
Это снова россиянка
12 июня 2022, 16:23 | Обновлено 12 июня 2022, 16:26
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Состоялась жеребьевка травяного основной сетки турнира WTA 500 в Берлине.
Первой соперницей украинки Ангелины Калининой станет россиянка Дарья Касаткина, которая получила от организаторов шестой номер посева.
Ранее девушки встречались дважды, счет равный.
В Хертогенбосе Калинина уступила еще одной россиянке Катерине Александровой, с которой может сыграть в Берлине во втором круге.
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