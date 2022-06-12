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  4. Калинина узнала имя первой соперницы на травяном турнире в Берлине
WTA
12 июня 2022, 16:23 | Обновлено 12 июня 2022, 16:26
280
1

Калинина узнала имя первой соперницы на травяном турнире в Берлине

Это снова россиянка

12 июня 2022, 16:23 | Обновлено 12 июня 2022, 16:26
280
1
Калинина узнала имя первой соперницы на травяном турнире в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялась жеребьевка травяного основной сетки турнира WTA 500 в Берлине.

Первой соперницей украинки Ангелины Калининой станет россиянка Дарья Касаткина, которая получила от организаторов шестой номер посева.

Ранее девушки встречались дважды, счет равный.

В Хертогенбосе Калинина уступила еще одной россиянке Катерине Александровой, с которой может сыграть в Берлине во втором круге.  

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
задовбали ці кацапки в суперниках
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