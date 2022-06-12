Калинина узнала имя первой соперницы на травяном турнире в Берлине

Состоялась жеребьевка травяного основной сетки турнира WTA 500 в Берлине.

Первой соперницей украинки Ангелины Калининой станет россиянка Дарья Касаткина, которая получила от организаторов шестой номер посева.

Ранее девушки встречались дважды, счет равный.

В Хертогенбосе Калинина уступила еще одной россиянке Катерине Александровой, с которой может сыграть в Берлине во втором круге.

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