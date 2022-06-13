Лига наций13 июня 2022, 01:20 | Обновлено 13 июня 2022, 02:21
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Германия – Италия
Поединок состоится во вторник, 14 июня
13 июня 2022, 01:20 | Обновлено 13 июня 2022, 02:21
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Во вторник, 14 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Германии и Италии.
Поединок состоится в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 2».
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