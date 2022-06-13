Во вторник, 14 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Германии и Италии.

Поединок состоится в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 2».