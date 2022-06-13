Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Румыния – Черногория. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций
Румыния
14.06.2022 21:45 - : -
Черногория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
13 июня 2022, 00:05 | Обновлено 13 июня 2022, 00:07
42
0

Румыния – Черногория. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Румыны постараются взять реванш за поражение в первом круге

13 июня 2022, 00:05 | Обновлено 13 июня 2022, 00:07
42
0
Румыния – Черногория. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 июня, в Бухаресте состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Румынии примет национальную команду Черногории. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Румыния

 

Команда Эдварда Йорденеску крайне неудачно стартовала в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Сначала «Цыплята» проиграли Черногории (0:1), а затем уступили Боснии и Герцеговине (0:1). Но те два поединка румыны провели на выезде, а вот в домашнем матче с Финляндией (1:0) они смогли не только забить первый гол, но и набрать первые очки.

В принципе, на экваторе турнира еще ничего не предрешено. От лидерской позиции, на которой с 5 очками располагается Босния и Герцеговина, подопечных Йорденеску отделяют только 2 пункта. Задачей-минимум будет сохранение прописки в дивизионе В, для этого румынам необходимо обходить черногорцев или финнов, опережающих их всего лишь на 1 балл.

Черногория

 

«Храбрые соколы» после победы над Румынией (1:0) имели неплохие шансы для того, чтобы закрепиться на первой строчке. Однако поражение от Финляндии (0:2) и ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1) ударили по амбициям команды Миодрага Радуловича.

Ситуация в турнирной таблице группы B3 настолько плотная, что каждая из четырех сборных имеет все шансы как выйти в элитный дивизион, так и понизиться в классе, а потому любая осечка может стать роковой. Однако поединок первого круга показал, что черногорцы способны играть на равных с соперником, который на бумаге выглядит сильнее.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Румыния в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.90 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Черногория: Миятович – Томашевич, Вуячич, Савич, Вешович, Осмаич, Янкович, Раичкович, Марушич, Йоветич, Крстович.

Румыния: Ницэ – Тошка, Буркэ, Кирикеш, Манеа, Марин, Олару, Михэилэ, Чикылдэу, Ман, Иван.

14 июня, вторник

Румыния – Черногория
Бухарест. Стадион «Рапид-Джулешти». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Пятов признался, почему досрочно покинул сборную Украины
Испания одолела Чехию, Португалия без Роналду уступила Швейцарии
КАРАВАЕВ: «Планируем вернуться в элитный дивизион Лиги наций»
прогнозы Денис Шаховец сборная Румынии по футболу сборная Черногории по футболу Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
Другие виды | 12 июня 2022, 04:34 0
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»

Наталья Кроль – о войне и разлуке с мужем

Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
MMA | 12 июня 2022, 08:20 0
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC

Утром 12 июня в Сингапуре состоялось шоу UFC 275

Крах чемпиона и гимн Украины. Дюбуа уверенно разобрался с Брайаном
Бокс | 12.06.2022, 02:48
Крах чемпиона и гимн Украины. Дюбуа уверенно разобрался с Брайаном
Крах чемпиона и гимн Украины. Дюбуа уверенно разобрался с Брайаном
Калинина узнала имя первой соперницы на травяном турнире в Берлине
Теннис | 12.06.2022, 16:23
Калинина узнала имя первой соперницы на травяном турнире в Берлине
Калинина узнала имя первой соперницы на травяном турнире в Берлине
Трансфер Маркоса Антонио из Шахтера в Лацио задерживается
Футбол | 12.06.2022, 21:46
Трансфер Маркоса Антонио из Шахтера в Лацио задерживается
Трансфер Маркоса Антонио из Шахтера в Лацио задерживается
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
12.06.2022, 07:25
Хоккей
Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари
Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари
12.06.2022, 15:40 1
Авто/мото
Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
11.06.2022, 20:30 8
Футбол
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
12.06.2022, 06:10 4
Футбол
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
11.06.2022, 14:46 8
Футбол
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
12.06.2022, 11:40 14
Футбол
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
12.06.2022, 00:10 8
Бокс
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
11.06.2022, 10:42
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем