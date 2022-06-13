Во вторник, 14 июня, в Бухаресте состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Румынии примет национальную команду Черногории. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Румыния

Команда Эдварда Йорденеску крайне неудачно стартовала в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Сначала «Цыплята» проиграли Черногории (0:1), а затем уступили Боснии и Герцеговине (0:1). Но те два поединка румыны провели на выезде, а вот в домашнем матче с Финляндией (1:0) они смогли не только забить первый гол, но и набрать первые очки.

В принципе, на экваторе турнира еще ничего не предрешено. От лидерской позиции, на которой с 5 очками располагается Босния и Герцеговина, подопечных Йорденеску отделяют только 2 пункта. Задачей-минимум будет сохранение прописки в дивизионе В, для этого румынам необходимо обходить черногорцев или финнов, опережающих их всего лишь на 1 балл.

Черногория

«Храбрые соколы» после победы над Румынией (1:0) имели неплохие шансы для того, чтобы закрепиться на первой строчке. Однако поражение от Финляндии (0:2) и ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1) ударили по амбициям команды Миодрага Радуловича.

Ситуация в турнирной таблице группы B3 настолько плотная, что каждая из четырех сборных имеет все шансы как выйти в элитный дивизион, так и понизиться в классе, а потому любая осечка может стать роковой. Однако поединок первого круга показал, что черногорцы способны играть на равных с соперником, который на бумаге выглядит сильнее.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Румыния в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.90 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Черногория: Миятович – Томашевич, Вуячич, Савич, Вешович, Осмаич, Янкович, Раичкович, Марушич, Йоветич, Крстович.

Румыния: Ницэ – Тошка, Буркэ, Кирикеш, Манеа, Марин, Олару, Михэилэ, Чикылдэу, Ман, Иван.

14 июня, вторник