Надаль надеется выступить на Уимблдоне
Испанский теннисист восстанавливается после травмы
Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони заявил, что его племянник надеется выступить на Уимблдоне-2022, несмотря на травму стопы:
«Я разговаривал с Рафой. Сначала он сказал: «Все болит». Но когда мы разговаривали днём позже, он сказал, что стало намного лучше.
Он хочет тренироваться. И если у него будет даже небольшой шанс, то он сыграет на Уимблдоне. В понедельник он вернётся к тренировкам».
Напомним, весь победный Ролан Гаррос-2022 Надаль провел на обезболивающих уколах.
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