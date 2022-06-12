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  4. Надаль надеется выступить на Уимблдоне
Уимблдон
12 июня 2022, 14:28 |
164
0

Надаль надеется выступить на Уимблдоне

Испанский теннисист восстанавливается после травмы

12 июня 2022, 14:28 |
164
0
Надаль надеется выступить на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони заявил, что его племянник надеется выступить на Уимблдоне-2022, несмотря на травму стопы:

«Я разговаривал с Рафой. Сначала он сказал: «Все болит». Но когда мы разговаривали днём позже, он сказал, что стало намного лучше.

Он хочет тренироваться. И если у него будет даже небольшой шанс, то он сыграет на Уимблдоне. В понедельник он вернётся к тренировкам».

Напомним, весь победный Ролан Гаррос-2022 Надаль провел на обезболивающих уколах.

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Источник Marca
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