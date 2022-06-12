Йожеф САБО: «Забарный стоит дороже 30 миллионов»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возможный переход Ильи Забарного в «Тоттенхэм»:

– Появилась информация, что Ильей Забарным интересуется «Тоттенхэм». Хороший вариант для динамовца?

— Заборный – хороший игрок, серьезно относящийся к футболу, должен расти. Качественно играет в отборе, в воздухе, в передачах. Его должны обязательно купить.

— Цена в 30 миллионов евро справедлива?

– Думаю, что он стоит дороже. Видно, это футболист. Причем сразу. Здорово играет, есть скорость. Поэтому Бабаяну не уступал в скорости (прим. – в матче сборной против Армении). Нужно продавать – у него будет совсем другое настроение и мотивация. Конечно, за бесценок отдавать не стоит – через год-два Забарный будет стоить 50 миллионов евро.