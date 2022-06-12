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  4. Йожеф САБО: «Забарный стоит дороже 30 миллионов»
Украина. Премьер лига
12 июня 2022, 13:49 |
1087
7

Йожеф САБО: «Забарный стоит дороже 30 миллионов»

Экс-тренер «Динамо» – о будущем Ильи Забарного

12 июня 2022, 13:49 |
1087
7
Йожеф САБО: «Забарный стоит дороже 30 миллионов»
ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возможный переход Ильи Забарного в «Тоттенхэм»:

– Появилась информация, что Ильей Забарным интересуется «Тоттенхэм». Хороший вариант для динамовца?
— Заборный – хороший игрок, серьезно относящийся к футболу, должен расти. Качественно играет в отборе, в воздухе, в передачах. Его должны обязательно купить.

— Цена в 30 миллионов евро справедлива?
– Думаю, что он стоит дороже. Видно, это футболист. Причем сразу. Здорово играет, есть скорость. Поэтому Бабаяну не уступал в скорости (прим. – в матче сборной против Армении). Нужно продавать – у него будет совсем другое настроение и мотивация. Конечно, за бесценок отдавать не стоит – через год-два Забарный будет стоить 50 миллионов евро.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Тоттенхэм
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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 7
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Rolan Stkomarovskiy
Умнік, розумієте, в кожного своя думка. В мене своя, у вас своя. Я вашу не ображаю. А ви мою полили лайном.
Ви так розумію, хочете щоб всі думали як ви?
Щоб люди писали так як вам подобається? Але в  принципі неможливо в нормальному, більш-менш вільному суспільстві. 
Може таке можливо лише в таких державах як Туркменістан, КНДР, ОАЕ, Саудівській Аравії, диктатурах Африки - там всі мають мати лише одну думку, її спускає вище керівництво. 
Ваш реальний рівень експертності в будь-чому можна побачити лише в рівних умовах конкуренції. 
Тут пишуть вболівальники - їх тисячі. В кожного своя думка, свій погляд. Для цього і створено коментарі.
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Rolan Stkomarovskiy
Вчора подивився огляд матчу (футбол принципово не дивлюсь з 24 лютого) - то Забарний заробив пенальті (завалив гравця зб. Вірменії руками в 1-ому таймі, суддя пожалів), потім ледве не привіз автогол своїм "фінтом".Швидкість слабка, техніка володіння м'ячем слабка, впевненості поки нема.
Думається, що Забарний - сирий та поки що середній захисник.  Йому ще працювати і працювати навіть 15 млн.
Але звісно Сабо та експертами видніше. Якщо буде грати в клубі топ-5 чемпіонатів - зразу буде видно його реальний рівень. Нехай переходить - буду радий помилятися. Але станом на зараз, переоцінений гравець.
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