Германия12 июня 2022, 13:29 |
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Спортдир Баварии: «Левандовски? Мы все должны успокоиться»
Хасан Салихамиджич – о будущем лидера команды
12 июня 2022, 13:29 |
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал желание Роберта Левандовски покинуть клуб:
«У Левандовского контракт до 2023 года, и мы очень рады, что он в «Баварии». Думаю, теперь всё станет спокойнее. Мы поговорили о его публичных заявлениях и о том, что мы все должны успокоиться».
Ранее Салихамиджич подтвердил подписание Райана Гравенберха.
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