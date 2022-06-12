Спортдир Баварии: «Левандовски? Мы все должны успокоиться»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал желание Роберта Левандовски покинуть клуб:

«У Левандовского контракт до 2023 года, и мы очень рады, что он в «Баварии». Думаю, теперь всё станет спокойнее. Мы поговорили о его публичных заявлениях и о том, что мы все должны успокоиться».

Ранее Салихамиджич подтвердил подписание Райана Гравенберха.