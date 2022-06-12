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  4. Спортдир Баварии: «Левандовски? Мы все должны успокоиться»
Германия
12 июня 2022, 13:29 |
228
0

Спортдир Баварии: «Левандовски? Мы все должны успокоиться»

Хасан Салихамиджич – о будущем лидера команды

12 июня 2022, 13:29 |
228
0
Спортдир Баварии: «Левандовски? Мы все должны успокоиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал желание Роберта Левандовски покинуть клуб:

«У Левандовского контракт до 2023 года, и мы очень рады, что он в «Баварии». Думаю, теперь всё станет спокойнее. Мы поговорили о его публичных заявлениях и о том, что мы все должны успокоиться».

Ранее Салихамиджич подтвердил подписание Райана Гравенберха.

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Хасан Салихамиджич Бавария Роберт Левандовски
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Источник Bayern & Germany
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