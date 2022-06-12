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  4. Гарри МАГУАЙР: «Мы хотим выиграть группу в Лиге наций»
Лига наций
12 июня 2022, 13:12 |
334
2

Гарри МАГУАЙР: «Мы хотим выиграть группу в Лиге наций»

Защитник сборной Англии оценил игру команды

12 июня 2022, 13:12 |
334
2
Гарри МАГУАЙР: «Мы хотим выиграть группу в Лиге наций»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр после матча против Италии (0:0) оценил игру команды в Лиге наций:

«Мы хотим выиграть группу, однако всего один гол в трёх матчах свидетельствует о том, что нам нужно забивать больше. Нам стоит улучшить свои действия в штрафной. Надеюсь, это произойдёт в следующих встречах».

После 3 туров сборная Англии идет четвертой в группе с 2 очками в активе.

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Гарри Магуайр сборная Англии по футболу Лига наций
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Источник УЕФА
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Hg
Угловой, не угловой - бей Магуайр головой!
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