Испания12 июня 2022, 12:38 |
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Гаттузо хочет видеть в Валенсии Мертенса
Форвард покинет «Наполи» в конце июня
12 июня 2022, 12:38 |
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Форвард «Наполи» Дрис Мертенс станет свободным агентом в конце июня. Сейчас 35-летний бельгиец ищет себе новый клуб.
Интерес к Мертенсу проявляет «Валенсия». Недавно команду возглавил Дженнаро Гаттузо. Он хочет видеть в своей команде форварда, с которым уже работал в «Наполи».
Также на Мертенса претендует «Рома». В нынешнем сезоне на счету форварда 13 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
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Комментарии 2
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Х.з навіщо. Хіба тому що вільний агент. Проти серйозних клубів Дріс вже не потягне.
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