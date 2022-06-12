Гаттузо хочет видеть в Валенсии Мертенса

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс станет свободным агентом в конце июня. Сейчас 35-летний бельгиец ищет себе новый клуб.

Интерес к Мертенсу проявляет «Валенсия». Недавно команду возглавил Дженнаро Гаттузо. Он хочет видеть в своей команде форварда, с которым уже работал в «Наполи».

Также на Мертенса претендует «Рома». В нынешнем сезоне на счету форварда 13 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.