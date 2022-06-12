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  4. Гаттузо хочет видеть в Валенсии Мертенса
Испания
12 июня 2022, 12:38 |
188
2

Гаттузо хочет видеть в Валенсии Мертенса

Форвард покинет «Наполи» в конце июня

12 июня 2022, 12:38 |
188
2
Гаттузо хочет видеть в Валенсии Мертенса
Getty Images/Global Images Ukraine. Дрис Мертенс

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс станет свободным агентом в конце июня. Сейчас 35-летний бельгиец ищет себе новый клуб.

Интерес к Мертенсу проявляет «Валенсия». Недавно команду возглавил Дженнаро Гаттузо. Он хочет видеть в своей команде форварда, с которым уже работал в «Наполи».

Также на Мертенса претендует «Рома». В нынешнем сезоне на счету форварда 13 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Дрис Мертенс Наполи Валенсия Дженнаро Гаттузо
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Віталій Ткачук
Х.з навіщо. Хіба тому що вільний агент. Проти серйозних клубів Дріс вже не потягне.
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0
Kiki Lolo
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-b all.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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