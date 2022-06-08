Рома может подписать звезду Наполи

Контракт Дриса Мертенса с «Наполи» истекает в конце июня. У неаполитанцев есть опция продления соглашения еще на год с зарплатой в 4 миллиона евро в год, но клуб не собирается эту опцию активировать.

Агенты Мертенса начали поиски другого клуба для 35-летнего бельгийца на следующий сезон. Услуги Мертенса были предложены «Роме», игрок готов снизить зарплату до 3,5 миллиона евро в год. Ответ «Ромы» пока что не известен.

Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 2 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.