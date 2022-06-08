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Италия
08 июня 2022, 20:21 |
439
0

Рома может подписать звезду Наполи

Дрис Мертенс сменит клуб нынешним летом

08 июня 2022, 20:21 |
439
0
Рома может подписать звезду Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Дрис Мертенс

Контракт Дриса Мертенса с «Наполи» истекает в конце июня. У неаполитанцев есть опция продления соглашения еще на год с зарплатой в 4 миллиона евро в год, но клуб не собирается эту опцию активировать.

Агенты Мертенса начали поиски другого клуба для 35-летнего бельгийца на следующий сезон. Услуги Мертенса были предложены «Роме», игрок готов снизить зарплату до 3,5 миллиона евро в год. Ответ «Ромы» пока что не известен.

Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 2 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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